Нарышкин считает возможным отказ от плоской шкалы подоходного налога

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Нарышкин считает возможным отказ от плоской шкалы подоходного налога21 сентября 2016
Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин считает, что отказ от плоской шкалы подоходного налога вполне возможен. Такое заявление он сделал в прямом эфире в ответ на вопрос о возможном введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц.
В России в 2001 году введена плоская шкала подоходного налога - 13% независимо от уровня доходов налогоплательщика. Однако, с нашей точки зрения, отказ от такого налога очень маловероятен. И дело даже не в том, что прогрессивная ставка спровоцирует уход части зарплат в тень.
На прошедших в воскресенье выборах убедительную победу одержали буржуазные партии – «Единая Россия» и «ЛДПР». Именно «ЛДПР» аккумулировала протестное голосование, а не коммунисты и «Справедливая Россия». Вероятно, социальная справедливость больше не в тренде. В заключение стоит также сказать, что рост налоговых выплат на фоне продолжающегося падения реальных частных доходов вряд ли найдет понимание у рядовых россиян.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари