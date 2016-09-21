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Страховые взносы могут вырасти до 29% по инициативе Минфина

СМИ сообщили о новых инициативах пополнения бюджета, которые озвучил глава Минфина Антон Силуанов на встрече с президентом и главой правительства России.

Минфин предлагает взимать страховые взносы с зарплатного фонда по единой ставке в 29% (в настоящее время предельная ставка страховых взносов составляет 30%), но после 2020 года эта ставка может быть сокращена до 26%.

Кроме того, обсуждался вопрос о повышении с 2017 года ставки НДС до 20%, а льготной ставки НДС – сначала до 12%, а потом увеличивать ее на 1-2 процентных пункта ежегодно до уровня в 20%. В Кремле подтвердили факт встречи министра финансов РФ с президентом и премьер-министром, однако, якобы озвученные им инициативы не прокомментировали.

По нашему мнению, повышение НДС приведет к тому, что в этом случае предприятия переложат свои затраты на потребителя, и, соответственно, это только приведет к повышению цен – как производителей, так и потребителей.

А реальные доходы сейчас существенно снизились, платежеспособный спрос еще не восстановился, поэтому предложение Минфина о повышении НДС выглядит несвоевременным. Однако предложение о единой ставке страховых взносов выглядит достаточно обоснованным, так как упрощает сложную систему страховых выплат, существующую сегодня. Но, по нашему мнению, снижение ставки в итоге всего на 1 процентный пункт вряд ли окажет существенный эффект как на бюджет, так и на снижение затрат предприятий. Если будет введена сразу же единая ставка страхового взноса в размере 26%, тогда данное предложение может оказаться результативным и для бюджета, и для бизнеса.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари