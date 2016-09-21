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Банк Авангард выпустил мобильное приложение для корпоративных клиентов

Банк Авангард выпустил мобильное приложение для корпоративных клиентов «Авангард Business». Приложение бесплатно доступно в магазинах App Store и Google Play.

«Авангард Business» позволяет через смартфоны и планшеты на платформах iOs и Android круглосуточно получать актуальную информацию по счетам компаний, а также проводить наиболее востребованные операции.

Представители компаний могут подписывать и отправлять в банк платежные документы, размещать депозиты, направлять партнерам исполненные платежные документы с отметками банка, оперативно получать важные предупреждения и сообщения от банка.

При наличии у руководителя прав доступа к счетам различных компаний в мобильном приложении сохраняется функция «единого логина» для управления всеми счетами одновременно. Также для удобства пользователей создан специальный сервис «Документы для меня», который позволяет подписывать и отправлять в банк единым пакетом документы разных типов.

Для подписания документов корпоративных клиентов на мобильных устройствах используется банковская карта Visa Platinum с дисплеем.

Сервисное наполнение мобильного приложения Банка Авангард для корпоративных клиентов будет постоянно расширяться. В ближайших планах – разработка функционала для работы с наличными, валютных операций, зарплатных проектов и др.

В настоящее время в Банке Авангард обслуживается более 110 тысяч корпоративных клиентов, 95% из них являются пользователями интернет-банка.