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Переменная ставка АИЖК снова снижена до 8,55%

21 сентября 2016

АИЖК с 1 октября снижает переменную ставку до 8,55% годовых. Это уже второе снижение ставки с момента запуска новой опции по ипотечным кредитам АИЖК. Опция «Переменная ставка» доступна по ипотечным кредитам АИЖК на покупку строящегося и готового жилья, а также на погашение ранее выданного кредита в любом банке.

По данным Росстата, уровень инфляции в июне-августе 2016 года снизился до 3,65%, что позволило АИЖК установить переменную ставку на IV квартал на минимальном уровне (ставка в I квартале составляла 13,2%, во II квартале 2016 г. – 14,41%, в III квартале – 10,16%).

Кроме того, до 8,55% снижается переменная ставка для заемщиков, которые оформили ипотечный кредит ранее. Снижение ставки автоматически приводит к сокращению срока кредитования. Так, например, по кредиту в размере 2 млн руб. на 20 лет снижение ставки с первоначальных 14,41% до текущих 8,55% фактический срок погашения снизился до 12,4 лет.

По оценкам АИЖК, годовые темпы инфляции продолжат снижение, вслед за ними будет сокращаться и значение переменной ставки в том числе и по выданным ранее кредитам. В связи с этим мы ожидаем дальнейший рост спроса на ипотеку с данной опцией.

Размер переменной процентной ставки пересматривается АИЖК 1 раз в квартал в зависимости от изменения фактического уровня инфляции. Основным преимуществом ипотеки АИЖК с переменной ставкой является фиксированный платеж. Даже при увеличении процентной ставки увеличивается срок кредитования, при этом платеж останется неизменным, а это значит, что можно с уверенностью планировать семейный бюджет, не опасаясь резких скачков в сумме ежемесячного платежа.

Ипотечный кредит с переменной процентной ставкой выдает вся партнерская сеть АИЖК в более чем 60 регионах страны.


/ СИА /




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