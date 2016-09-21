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Несмотря на стабилизацию в экономике россияне становятся беднее

Инфляция ниже 7% г/г в последние недели является одним из основных аргументов стабильности российской экономики среди политиков высшего звена власти. Снижение темпов ее роста, безусловно, присутствует, это видно в компонентах отчета и заметно по товарам как продуктовой, так и непродуктовой группы.

Однако низкая (относительно самой же себя) инфляция еще не означает, что россиянам стало проще жить.

Последние расчеты Росстата показывают, что реальные располагаемые денежные доходы населения в августе текущего года упали на 8,3% в годовом сопоставлении. Это самый заметный провал в показателе 2016 года. Динамика на протяжении года была неоднородной, снижение составляло от 1,3% до 7,3% г/г (в июле, например). Августовские показатели продемонстрировали, что платежеспособность россиян продолжает ухудшаться.

В целом, за январь-август 2016 года индикатор располагаемых доходов населения просел на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Размер денежных доходов на душу населения сократился на 1,1% г/г и составил в августе 30 912 рублей. Реальный размер заработной платы снизился на 1,0% г/г.

Что представляет из себя индикатор реальных располагаемых доходов? Это все финансовые поступления гражданина за вычетом обязательных платежей (ЖКХ, к примеру), скорректированные с учетом инфляции. Исходя из данных Росстата, россияне постепенно становятся беднее, несмотря на стабилизацию экономики и меры, предпринимаемые властями для сдерживания инфляционного давления.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари