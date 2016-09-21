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Всемирный День Туризма: опубликован план праздничных мероприятий в Иркутской области

Ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня туризма, состоятся на берегу Байкала при поддержке агентства по туризму Иркутской области, администраций Иркутского и Слюдянского районов. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина.

В поселке Листвянка 24-25 сентября пройдет кулинарный фестиваль. В нем примут участие 15 ресторанов региона и специальные гости – повара консулов Монголии, Китая, Кореи. Посетители смогут оценить грузинскую, армянскую, монгольскую, белорусскую, русскую, китайскую, корейскую, японскую кухни.

На «Фестивале Омуля» 25 сентября пройдет презентация ресторанов поселка Листвянка, а на ярмарке товаров «Сделано на Байкале», можно будет приобрести сувениры и продукцию местных фермеров. В течение всего дня на площадке в Листвянке состоятся выступления творческих коллективов региона.

В поселке Большое Голоустное 24-25 сентября состоятся «Туристические выходные на Улигере». Для гостей мероприятия предлагается программа семейного отдыха – спортивные «Веселые старты», мастер-классы по рисованию и лепке, совместный поход на Сухое озеро, кулинарный мастер-класс.

В Слюдянском районе с 23 по 25 сентября пройдет «Туристический слет». Запланировано проведение пешего дневного туристического похода по реке Утулик, концерт бардовской песни.

Кроме того, на инициативу агентства по туризму Иркутской области откликнулась туристическая общественность региона, и в рамках Дня туризма для детей-сирот пройдут благотворительные мероприятия. Будет организована водная экскурсия от Иркутска до п. Листвянка на теплоходе, экскурсия в п. Листвянка и подъем по канатной дороге. Также состоится экскурсия по территории курорта «Ангара», экскурсия в п. Большое Голоустное на Сухое озеро, экскурсия на Гору Соболиную в г. Байкальске с посещением веревочного парка развлечений. Для знакомства с профессиями индустрии гостеприимства дети-сироты побывают с экскурсиями на предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.