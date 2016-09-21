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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило рейтинг Промсвязьбанка на уровне ВВ-

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P) подтвердило кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «BВ-»/прогноз негативный.

Основным фактором, оказавшим влияние на подтверждение рейтинга, аналитики отмечают недавнюю поддержку банка со стороны мажоритарных акционеров на общую сумму 12,1 млрд руб., а также 15,7 млрд руб., полученные банком в капитал в ноябре 2015 года. Аналитики рейтингового агентства также отмечают «сильные рыночные позиции» банка.



На протяжении последних нескольких лет Промсвязьбанк доказывал свою способность привлекать средства в капитал в любых макроэкономических условиях. Так, за 6 месяцев 2016 года Промсвязьбанк укрепил свой капитал в целом на 12,1 млрд руб., а общая сумма привлеченного за 2015 год капитала достигла 60 млрд руб. Промсвязьбанк продолжает стратегию по повышению капитализации своего бизнеса.



«Подтверждение кредитного рейтинга отражает успехи банка по улучшению финансовых результатов в первом полугодии 2016 г. Как системно значимый финансовый институт Промсвязьбанк выполняет повышенные требования Банка России по выполнению нормативов обеспеченности собственными средствами и ликвидности, что обеспечивает дополнительный запас прочности банка. Банк придерживается взвешенной стратегии развития. Рост бизнеса, наблюдаемый в течение нескольких лет, является реализацией этой стратегии. Так, банк ежемесячно привлекает тысячи новых клиентов как в МСБ, так и в рознице, что сопровождается соответствующим увеличением безрискового комиссионного дохода», – прокомментировал Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления - руководитель блока "финансы" Промсвязьбанка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. В апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга Московской биржи. www.psbank.ru