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ВЭБ в течение года уволит более 30% персонала

Как стало известно "Ъ", руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) в течение года уволит еще более 30% персонала, доведя таким образом масштаб сокращений до половины старой команды. В основном уволены будут сотрудники бэк-офиса, их функции будут автоматизированы. Сколько именно сэкономит ВЭБ благодаря оптимизации персонала, оценить сложно как из-за затрат на внедрение автоматизации, так и из-за разовых выплат уходящим сотрудникам, но эффект будет заметным, считают эксперты.

О том, что руководство ВЭБа к следующей осени планирует уволить еще около 30% сотрудников в дополнение к уже сокращенным с момента прихода в конце зимы в госкорпорацию нового руководства 20%, "Ъ" рассказали три источника, близких к госкорпорации. Дальнейшие сокращения уже начались: по данным "Ъ", на текущий момент планка увольнений превысила 20% и составила 21%. Таким образом, сокращения затронут половину старых сотрудников, работавших при бывшем главе ВЭБа Владимире Дмитриеве.

Дальнейшие увольнения стали неожиданностью. Весной новый глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что возможно сокращение до 20% персонала.

Пресс-служба ВЭБа цифры новых грядущих сокращений не комментирует, но подтвердила "Ъ", что проводимая в госкорпорации работа по оптимизации бизнес-процессов "предусматривает оптимизацию штатной численности" и "в большей степени это касается бэк-офиса".



Юлия Полякова