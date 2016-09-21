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Официальная позиция ВТБ по заявлению CFTC

Пресс-служба группы ВТБ: «Биржевые сделки, которые попали под расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали. Но около года назад Комиссия подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций. Скорее всего, этот прецедент заставил Комиссию пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы. Этот запрет коснулся всех банков, работающих в США.

Таким образом, речь идет исключительно о регулировании работы банков на американском рынке. Проведя ряд встреч с ВТБ Капитал в Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне, Комиссия пришла к выводу, что банк действовал абсолютно в рамках существовавшей на тот момент рыночной практики. Однако, вследствие пересмотра правил заключения сделок на бирже, Комиссия решила не признавать корректной работу Группы по некоторым ранее заключенным сделкам. Принимая во внимание тот факт, что Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с Комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму».