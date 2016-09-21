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Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы «Мир»

Сбербанк завершил работы по интеграции с национальной платежной системой «Мир» и приступил к обслуживанию карт «Мир» в банкоматах и торгово-сервисной сети.

«Мы успешно завершили все технические мероприятия по обеспечению возможности приема карт «Мир» в эквайринговой сети Сбербанка, включая интернет-эквайринг. Количество pos-терминалов, принимающих карты «Мир» в торгово-сервисных предприятиях, составляет на текущий момент более 80 тыс. и увеличивается с каждым днем, – отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. – Также Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приема карт «Мир». Переход на обслуживание карт «Мир» во всех устройствах самообслуживания Сбербанка будет завершен в октябре 2016 года. В планах банка обеспечить 100% прием карт «Мир» в своей платежной инфраструктуре в начале 2017 года».

«Сбербанк – один из ключевых партнеров НСПК, поскольку именно он обеспечивает большую долю эмиссии и эквайринга банковских карт в России. Начало раскрытия инфраструктуры в этом году – плановый и значимый шаг развития национальной платежной системы карт «Мир», – отметил коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков.

Сбербанк приступит к массовой выдаче карт «Мир» в своих отделениях в октябре 2016 года.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.