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Из пьяного водителя – в дворники

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения обернулось для жителя Саянска Иркутской области административным штрафом, а его несвоевременная выплата – наказанием в виде обязательных работ.

В отдел судебных приставов по г. Саянску и Зиминскому району УФССП России по Иркутской области на исполнение поступило постановление мирового судебного участка № 125 г. Зимы и Зиминского района в отношении гражданина Н., которому назначено административное наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. Такое наказание для неплательщиков предусматривает санкция ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Нарушителя направили отбывать обязательные работы в Зиминское муниципальное образование. На протяжении положенного времени под контролем судебного пристава должник будет работать дворником.