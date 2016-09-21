В текущем году жители Бурятии вложили в сберсертификаты Сбербанка почти на 2 млрд. рублей

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В текущем году жители Бурятии вложили в сберсертификаты Сбербанка почти на 2 млрд. рублей21 сентября 2016
С начала 2016 года жители Бурятии оформили в Сбербанке почти 3,5 тысячи сберегательных сертификатов номиналом свыше 50 тыс.рублей. Сегодня общая сумма вложений по сертификатам данного вида превышает более 2 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом средняя сумма вложений одного вклада увеличилась почти на 35% и составила порядка 570 тыс.рублей.
- Сберегательный сертификат – это ценная бумага, которая предназначена для хранения и приумножения денежных средств. В сравнении со стандартными вкладами по сберегательным сертификатам действуют повышенные процентные ставки, - отмечает начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка Евгения Шагжитарова.
Сберегательный сертификат может быть предъявлен к оплате в любом офисе банка Сбербанка по всей России независимо от места его получения. При оформлении сберсертификата необходимо иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.