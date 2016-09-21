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В Приангарье выявлены нарушения градостроительного законодательства

Прокуратурой Аларского района проведена проверка исполнения муниципальными образованиями градостроительного законодательства

В ходе проверки обнаружилось, что заключения о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки в 3 сельских поселениях района не были опубликованы в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов или иной официальной информации.

Помимо этого, администрацией МО «Аларский район» подготовлены и утверждены градостроительные планы земельных участков, расположенных в границах нескольких территориальных зон, что является недопустимым. Так, в градостроительных планах указаны неверные виды разрешенного использования земельных участков, не указаны номера градостроительных планов, даты их утверждения и номера постановлений, которыми они утверждены, а также не осуществлялось информационное обеспечение градостроительной деятельности.

Все это противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ, информирует пресс-служба прокуратура Аларского района.

По выявленным нарушениям прокурором района в адрес мэра Аларского района и 3 глав сельских поселений внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.