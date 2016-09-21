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Парламентские выборы-2016: назад в будущее

Результаты выборов-2016 говорят о том, что население в большинстве своем поддерживает внешнюю политику нынешнего российского руководства России, а победа “Единой России” отражает предпочтения российского общества, которое сейчас стало более закрытым и более замкнутым на себе, считают аналитики Альфа-банка.

Уровень поддержки “Единой России” вырос с 49% в 2011г. до 54% в 2016г.; партия может получить конституционное большинство (76%) в российской Думе.

Как и в 2011 г., только четыре партии (проправительственная “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР и “Справедливая Россия”) разделят места в новом парламенте. Результаты прошедших в воскресенье выборов показали, что “Единой России” удалось немного нарастить процент голосов – с 49% в 2011г. до 54%. Но, с учетом 5% барьера для прохождения в Думу и уверенной победы по одномандатным округам, “Единая Россия” рассчитывает получить 343 из 450 мест в парламенте, то есть 76% мест. Это позволяет говорить о большем успехе партии по сравнению даже с выборами 2003 и 2007 гг. Мы считаем, что это говорит о том, что население в большинстве своем поддерживает внешнюю политику нынешнего российского руководства России.

Коммунисты сдают позиции либерал-демократам

Другой важной особенностью выборов стало снижение популярности коммунистической партии на фоне рост популярность ЛДПР. На нынешних выборах 13,5% голосов получили коммунисты и 13,2% социал-демократы, тогда как на прошлых выборах эти цифры составили соответственно 19,1% и 11,3%. Столь заметное изменение доли голосов в поддержку ЛДПР, на фоне роста поддержки Единой России, также говорит о росте патриотических настроений в стране.

Явка на выборах составила 48%; это самый низкий показатель с 1993...

Особого внимания заслуживает тот факт, что, по предварительным данным, в выборах приняло участие только 48% россиян против 60% в 2011г. Это самый низкий уровень участия с 1993г. (55%). Он является низким и по международным стандартам – средний показатель явки на выборы 2014–2016гг. в странах Восточной Европы составлял 55%, по миру – 65% в аналогичный период. Столь низкая явка была зафиксирована несмотря на участие в выборах двух оппозиционных партий – Парнаса и Яблока; но они получили только 0,7% и 2% голосов соответственно. Таким образом, слабая явка, с одной стороны, указывает на то, что население в целом поддерживает проправительственную политику, что, по мнению многих, не требует дополнительного подтверждения через голосование. С другой стороны агрессивная реакция руководства страны на протестные настроения 2011г. вызывала разочарование у среднего класса, и низкая явка этой части населения скорее объясняется протестной реакцией.

... на фоне крайне низкой явки в Москве и Санкт-Петербурге

Низкий уровень участия среднего класса в выборах подтверждается крайне низкой электоральной активностью в двух российских столицах. Так, в Москве явка снизилась с 62% в прошлые выборы до 29% в эти; в Санкт-Петербурге – с 55% до 26%. Низкая явка в двух традиционно наиболее либеральных городах также играет в поддержку 76% большинства “Единой России” в новой Думе. С другой стороны, мы полагаем, что результаты голосования и победа “Единой России” в целом отражают предпочтения российского общества, которое сейчас стало более закрытым и более замкнутым на себе.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка