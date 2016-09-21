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Служащую банка в Иркутске оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

По постановлению прокурора Октябрьского района г.Иркутска к административной ответственности по ст. 29.11. КоАП РФ привлечено должностное лицо ФПАО «Дальневосточный банк».

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по результатам проверки, в ходе которой было установлено, что бывший государственный служащий был принят в ФПАО «Дальневосточный банк» на одну из должностей, однако уведомление об этом в установленный законом 10-дневный срок должностным лицом банка прежнему работодателю не направлено.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции», работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. Неисполнение работодателем обязанности, установленной является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По информации пресс-службы прокуратуры Октябрьского района Иркутска,Мировой судья согласился с мнением прокурора и назначил должностному лицу ФПАО «Дальневосточный банк» штраф в размере 20 000 руб.