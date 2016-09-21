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В Иркутской области восстановлены права граждан при начислении платы за электроэнергию

Прокуратурой Слюдянского района по обращению ООО «Иркутскэнергосбыт» проведена проверка соблюдения законодательства при начислении платы за электрическую энергию ООО «Байкал», осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами в микрорайоне «Березовый» г. Слюдянки.

В ходе проверки выяснилось, что в указанном микрорайоне был заключен договор электроснабжения непосредственно с ООО «Иркутскэнергосбыт» и оплате общедомовых нужд напрямую в энергосбытовую организацию.

Вместе с тем, ООО «Байкал» продолжало начислять жильцам плату за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды.

По выявленным нарушениям прокуратурой Слюдянского района внесено представление руководителю ООО «Байкал», сообщает пресс-служба прокуратуры Слюдянского района.

По результатам рассмотрения представления прокурора руководством ООО «Байкал» начисление на общедомовые нужды остановлено и выполнен перерасчет за период с момента принятия собственниками решения об оплате в ООО «Иркутскэнергосбыт».