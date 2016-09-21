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Развитие малого бизнеса – в приоритете правительства Иркутской области

Одна из основных приоритетных задач в регионе – развитие малого бизнеса по территории всей области, так сообщил замминистра экономического развития Иркутской области Максим Булдаков на круглом столе по поддержке предпринимательства. В обсуждении приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутской области Алексей Москаленко, начальник департамента предпринимательства и развития потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семенов, начальник отдела поддержки, председатель Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко, региональный директор ОО "Иркутский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк" Александр Логунов и начальник управления малого и среднего бизнеса банка Алексей Путилов.

Максим Булдаков рассказал, что за 2015 год оборот малых и средних предприятий составил 508,8 млрд. рублей, что составляет 26% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями в регионе. На 1 апреля 2016 года в Иркутской области зарегистрировано более 33 тыс. малых и средних предприятий – 50% от общего числа хозяйствующих субъектов и более 61 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Основным инструментом поддержки является программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы, реализуемая министерством экономического развития региона. В рамках программы ежегодно на конкурсной основе область привлекает средства федерального бюджета.

Особое внимание в 2016 году уделено территориям монопрофильных муниципальных образований. Восьми моногородам Иркутской области предоставлены межбюджетные трансферты на программы поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

– Несмотря на то, что финансирование из федерального бюджета для регионов сократили, нашу инициативу по поддержке моногородов утвердили в полном объеме, – сказал замминистра.

В этом году значимыми мероприятиями по поддержке бизнеса стало открытие в Байкальске, Саянске, Нижнеудинском районе первых в Иркутской области многофункциональных центров для бизнеса, в которых услуги предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, планирующим заняться предпринимательской деятельностью.

Кроме того, впервые за 4 года возобновил работу Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алексей Москаленко отметил, что для более эффективной работы Совета необходимо перестроить его по типу проектного офиса.

– Предлагаю рассмотреть возможность внедрения инновационного подхода работы Совета, построив работу по принципу проектного офиса, когда в постоянный Совет входят лишь его руководитель и несколько организаторов, а эксперты для поиска методов поддержки бизнеса на каждую встречу приглашаются разные, – сказал Алексей Москаленко.

Как отметили эксперты, Иркутская область – регион, в котором большая доля регионального продукта приходится на крупный бизнес. Все крупные корпорации закупают огромную номенклатуру товаров, но по большей части за пределами области.



– Одна из наиболее сложных тем – доступ малого и среднего бизнеса к закупкам крупных компаний. Существенная часть закупок происходит на предприятиях, не локализованных на нашей территории. Поэтому необходимо сформировать такую инфраструктуру и меры поддержки, при которой крупные компании станут обращаться к малым предпринимателям, – отметил председатель Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко.