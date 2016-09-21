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В Ангарске осуждена служащая кредитной организации, присвоившая 420 тысяч рублей

Ангарский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве, совершенном сотрудницей одной из кредитных организаций города нефтехимиков.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено следственным управлением УМВД России по г. Ангарску по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России.

Следствием установлено, что 31-летняя ангарчанка с помощью компьютерной программы подделала паспорт, внеся в него ложные персональные данные, а затем устроилась по этому документу менеджером в кредитную организацию.

В период с апреля по июнь прошлого года обвиняемая занималась тем, что вносила изменения в копии паспортов различных граждан и оформляла на них денежные кредиты. Таким образом, злоумышленница заключила 15 фиктивных договоров займа на общую сумму 420 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ангарску.

Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы условно, с возмещением причиненного ущерба.