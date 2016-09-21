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За сутки в Иркутской области потушено 18 лесных пожаров

За сутки в Иркутской области на землях лесного фонда потушено 18 лесных пожаров общей площадью 657 га. По четыре из этих очагов действовали на территории Братского и Катангского районов, три – в Качугском, два – в Чунском и по одному – в Баяндаевском, Жигаловском, Усть-Удинском, Тайшетском и Усть-Кутском районах.

Фото: ecologise.in

По состоянию на 7 часов утра 21 сентября, на землях гослесфонда действовало семь лесных пожаров площадью 303 га, в том числе 100 не лесных га: три – в Качугском районе, два – в Усть-Кутском, по одному – в Тайшетском, Жигаловском и Братском районах. Локализованными являются пять пожаров общей площадью 117 га: два – в Братском районе, по одному – в Жигаловском, Нижнеудинском и Усть-Кутском районах.

На территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» зафиксировано четыре лесных пожара на площади 60,5 га, два возгорания на 20 га локализованы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В борьбе с лесными пожарами 20 сентября было задействовано 625 человек, в том числе 98 десантников авиационной пожарной службы, и 168 единиц техники.

Режим «Чрезвычайной ситуации» сохраняется в Катангском и Усть-Кутском районах, в лесных массивах Братска продолжает действовать особый противопожарный режим.