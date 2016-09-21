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Жительница Иркутской области попалась на приманку злоумышленников

20 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение от жительницы деревни Новый Акульшет. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что неизвестные лица обманным путем похитили у нее около 8 тысяч рублей.

Выяснилось, что двумя днями ранее женщина получила СМС-сообщение, уведомлявшее о том, что она выиграла автомобиль. Для получения справки она перезвонила на указанный номер. На звонок ответил мужчина, который пояснил, что для получения выигрыша необходимо перевести деньги. После перевода указанной суммы, незнакомец стал резко недоступен, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что СМС-сообщение пришло из Челябинской области.

По данному факту проводится проверка.