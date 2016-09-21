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Иркутская область подпишет дополнительное соглашение по социально-экономическому сотрудничеству с «Роснефтью»

Дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве будет подписано между Иркутской областью и нефтегазовой компанией «Роснефть». Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, комментируя итоги встречи с руководителем компании Игорем Сечиным, темой которой стало дополнение к соглашению, которое действует уже несколько лет между регионом и компанией.

– Это касается развития производств на Ангарской нефтехимической компании. Кроме того, будут отражены и вопросы социальной сферы. Также мы обсудили работу сети автозаправок, которую планируем расширять на территории Иркутской области, – пояснил Сергей Левченко.

Как отметил Губернатор, в ближайшее время документ о дополнениях к соглашению будет подготовлен и подписан обеими сторонами, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.