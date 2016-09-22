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Наталия Орлова, Альфа-Банк: ЦБ подготовил негативный сюрприз для реального сектора

Макростатистика за август оказалась неоднозначной: оборот розничной торговли снизился на 5,1% г/г, несмотря на рост розничного кредитования на 0,7% м/м, но цифры по промпроизводству и строительству были весьма сильными. Тем не менее, позитивные тенденции не кажутся устойчивыми, учитывая неожиданный спад корпоративного кредитования в августе на 0,5% г/г, которое в 1П16 росло в среднем на 3,5% г/г. Кроме того, обещание ЦБ взять паузу и не менять ставку как минимум до конца этого года – очень негативный сюрприз для реального сектора, который рассчитывал на продолжающееся монетарное смягчение. Таким образом, мы понижаем свой прогноз ВВП на 2016 г.с -0,3% г/г до -0,8% г/г, , отмечают аналитики Альфа-Банка.

Оборот розничной торговли в июле оказался ниже ожиданий; рост номинальных зарплат замедлился с июля

В августе потребление было слабым – оборот розничной торговли снизился на 5,1% г/г против спада на 4,8% г/г, который ожидали мы, и на 4,9% г/г – консенсус-прогноз. Росстат также понизил оценку оборота розничной торговли за 1П16 с предыдущих -5,7% г/г до нынешних -5,9% г/г. Хотя безработица составила 5,2% в августе, точно совпав с нашим прогнозом, рост номинальных зарплат заметно замедлился до 5,8% г/г. Росстат понизил оценку и по этому показателю за июль с предыдущих 7,8% г/г всего до 5,8% г/г. Мы объясняем это изменение тем, что к середине лета курс правительства на жесткую бюджетную политику стал более очевидным, вызвав замедление роста зарплат в частном секторе, который ранее увеличивал зарплаты в ожидании роста бюджетных расходов накануне выборов.

Промпроизводство и строительство отреагировали на явное ускорение роста бюджетных расходов

В отличие от розничного сектора, августовская статистика как по производству, так и по строительству оказались весьма сильной. После спада на 0,3% г/г в июле выпуск промышленной продукции вырос на 0,7% г/г в августе; строительство продемонстрировало умеренный спад на 2,0% г/г в прошлом месяце, тогда как в июле оно снизилось на 3,5% г/г; наш прогноз предусматривал спад на 4,0% г/г.

Мы считаем, что за ростом промпроизводства/инвестиционной активности стоит ускорение роста бюджетных расходов: в августе правительство израсходовало 390 млрд руб. из Резервного фонда, чтобы рефинансировать ускорение роста расходов, тогда как в июне-июле бюджет был практически сбалансированным.

В то же время августовский спад корпоративного кредитования на 0,5% г/г (с очисткой от эффекта валютной переоценки), которое росло в среднем на 3,5% г/г в 1П16, указывает на уязвимость трендов реального сектора.

Жесткий прогноз ЦБ в отношении ключевой ставки может нанести удар по реальному сектору

Дополнительные опасения для роста связаны с недавним решением ЦБ взять паузу и не менять ставку как минимум до конца этого года.

Хотя мы полностью разделяем жесткий подход ЦБ к процентной политике, мы считаем, что озвученное обязательство не менять номинальную процентную ставку стало крайне негативным сюрпризом для реального сектора, который рассчитывал на продолжающееся монетарное смягчение.

Учитывая недавний прогноз ЦБ и относительно жесткую бюджетную политику, мы понизили свой прогноз спада ВВП с -0,3% г/г до -0,8% г/г на этот год.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка