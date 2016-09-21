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Продажи электронных билетов на ВСЖД выросли на 38%

За 8 месяцев 2016 года количество электронных билетов, реализованных на ВСЖД, составило свыше 385 тыс., что превышает показатель прошлого года на 38%. Сегодня это практически каждый 4-й проездной документ в поезда дальнего следования.

По-прежнему чаще всего пассажиры приобретают электронные билеты с помощью сайта ОАО «РЖД». С помощью этой системы за 8 месяцев этого года было приобретено более 250 тыс. билетов.

Услуга «Электронный билет» постоянно совершенствуются. Так, в начале года компанией РЖД было запущено приложение «Билеты на поезд», что позволило сделать процедуру оформления проездных документов в сети Интернет через мобильные устройства более удобным. С начала учебного года стало доступным приобретение льготных электронных билетов для школьников.