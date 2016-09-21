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Более 115 млн. рублей выделено на ремонт и содержание ж/д переездов на ВСЖД

Свыше 115 млн. рублей в 2016 году Восточно-Сибирской железной дорогой будет направлено на содержание и ремонт железнодорожных переездов Иркутской области и Республики Бурятия.

На 25-ти переездах будет проведена полная смена резинокордовых настилов, повышающих жесткость и прочность дорожного полотна.

На двух переездах, расположенных на участках Саянтуй-Шалуты и Дивизионный - Улан-Удэ, будет проведен капитальный ремонт на общую сумму 5 млн. рублей, включающий замену устройства переездного заграждения, укладку нового резинотехнического настила, обустройство водоотводных лотков, замену дорожных знаков, асфальтирование автомобильных подходов к переезду, пешеходных дорожек и междупутья. Это позволит значительно улучшить технические характеристики переезда и, как следствие, обеспечить безопасность движения поездов.