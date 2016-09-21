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Богучанская ГЭС, ЕвроСибЭнерго и Иркутскэнерго возглавили рейтинг эффективных генерирующих компаний России

Богучанская ГЭС второй квартал подряд занимает первое место в рейтинге «Генерирующие компании – эффективность на рынке», который составлен НП «Совет рынка»*. Второе место у АО «ЕвроСибЭнерго», на третьем - ПАО «Иркутскэнерго».

Целью рейтинга является оценка эффективности генерирующих компаний, функционирующих в границах ценовых зон оптового рынка, с точки зрения поддержания готовности генерирующего оборудования к работе, оптимизации загрузки, удельных себестоимости и прибыли на единицу выработки. При определении лидера отрасли были проанализированы данные по 72 генерирующим компаниям и предприятиям.

*НП «Совет рынка» объединяет продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, а также организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка и иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики.