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«Будущее – за бесконтактными платежами»

Технология бесконтактных банковских платежей, еще вчера казавшаяся фантастикой, сегодня становится реальностью. Как рассказали на брифинге представители Байкальского банка Сбербанка, интерес к бесконтактным картам растет. Увеличивается и количество точек, готовых принять такие платежи.

«Технологии, инновации, прогресс» давно перестали быть просто словами, а стали характеристиками реальности. «Кредитные организации не являются исключением и предлагают своим клиентам новые современные решения, – рассказал Сергей Бондарь, территориальный менеджер по торговому эквайрингу управления торгового эквайринга Байкальского банка Сбербанка. – Одним из таких решений является банковская карта с технологией бесконтактной оплаты».

С помощью такой карты платеж можно произвести практически мгновенно – просто приложив карту к терминалу. Клиентам это позволяет существенно сэкономить время на оплату товара или услуги: передавать карту продавцу не требуется (что, кстати, хорошо и с точки зрения безопасности), а при проведении операции менее 1000 рублей не нужно даже вводить пин-код и подписывать чек.

«Удобно расплачиваться там, где сумма платежа не очень большая, а скорость важна – в супермаркетах, в кафе, на заправках, в общественном транспорте», – отметил Сергей Бондарь.

По его словам, клиенты банка все с большим интересом относятся к инновационному продукту. На текущий момент на территории Байкальского банка Сбербанка действует 39 тысяч бесконтактных карт. В начале года их число составляло порядка 20 тысяч.

Растет не только количество карт, но и число терминалов с возможностью их обслуживания. По словам Сергея Епифанцева, директора управления торгового эквайринга Байкальского банка, Сбербанк за свой счет производит замену терминального оборудования.

«Увеличение парка данного оборудования – одна из приоритетных задач Сбербанка, – поделился он. – С января 2016 года мы закупаем только бесконтактное оборудование и устанавливаем его нашим партнерам. Сейчас зона покрытия на территории Байкальского банка – более 11 тысяч терминальных устройств с функцией бесконтактной оплаты, что составляет 20% от общего числа.

К началу 2017 года мы планируем обеспечить всех крупных ритейлеров как федерального, так и регионального масштаба современным оборудованием. Сейчас оплатить покупку бесконтактной картой можно в точках 'Слаты', 'Абсолюта', 'Крайс Нефти', в 'ОКЕЕ', 'Ленте', 'Детском мире'».

Стратегия Сбербанка до 2020 года предусматривает перевод всего терминального оборудования на технологию бесконтактного платежа. «Это удобно, комфортно, экономит время покупателей, решает проблему очередей, – отметили спикеры. – Просто карты – уже пройденный этап, весь мир применяет технологию бесконтактных платежей. Пора и нам. За этим – будущее».