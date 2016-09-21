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Начат ремонт дороги к культурно-просветительскому центру святителя Иннокентия

Вопросы ремонта дороги к культурно-просветительскому центру святителя Иннокентия обсудили на совещании губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина и Максим Черниговский, генеральный директор ООО «Дорожная служба Иркутской области». Дорога длиной 20 километров свяжет районный центр – посёлок Качуг и деревню Анга. Открыть её нужно к 220-летнему юбилея святителя Иннокентия, который будут отмечать 1 сентября 2017 года.

- Учитывая наступающий зимний период, у нас серьёзно сокращается время, за которое мы можем эту дорогу делать. Нам нужно решить, как успеть её проложить за теплый период времени.

Многие люди будут приезжать в Ангу раньше юбилея, нам нужно, чтобы как минимум в июле работы по устройству дороги были закончены, - сказал губернатор Сергей Левченко.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов рассказал, что уже проведены торги и определён подрядчик – это Дорожная служба Иркутской области, сумма контрактов составляет 438 миллионов рублей. Сейчас идут работы по ремонту асфальтированных участков и подготовительные работы по капитальному ремонту гравийных участков. На следующей неделе приступят к заготовке каменного материала, дробить его будут в течение всей зимы, чтобы накопить необходимый запас к весне, когда начнутся основные работы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Нужно решить вопрос с асфальтом, по технологии при укладке его температура должна быть 130-160 градусов градусов. Асфальто-бетонный завод в Качуге небольшой, он не справится с нужными нам объёмами. Ближайшие заводы находятся в Иркутске, оттуда привезти горячий асфальт на место работ не удастся.

Этот вопрос нужно решать уже сейчас. Для того чтобы ускорить ремонт всей дороги, мы предлагаем разделить её на 4 участка, на каждом должно быть минимум, 2 экскаватора, 2 погрузчика, 2 бульдозера, грейдер, каток и 10-15 самосвалов, - сказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.