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ИНК приобрела электростанцию для жителей Приморского края, пострадавших от паводка

Иркутская нефтяная компания приобрела электростанцию для жителей Приморского края, пострадавших от паводка. Оборудование на Дальний Восток доставили бортом МЧС вместе с грузом гуманитарной помощи.

В сентябре к руководству компании с просьбой об оказании помощи пострадавшему от паводка Приморскому краю обратилось МЧС России по Иркутской области, которое занималось сбором и доставкой гуманитарного груза. Для устранения последствий чрезвычайной ситуации требовались бытовые электроприборы, насосы для откачки воды, тепловые пушки. В ИНК было принято решение о приобретении электростанции. Всего за несколько дней региональному МЧС удалось собрать и отправить самолётом ИЛ-76 в Приморье около 30 тонн гуманитарного груза.