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Сезон по ловле омуля открыт. В Листвянке проверят владельцев судов, оказывающих платные услуги по организации ночной рыбалки

В связи с открытием на озере Байкал сезона по ловле омуля увеличено количество надзорных мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в Байкало-Ангарском бассейне внутренних водных путей. Это решение утверждено заместителем Председателя Правительства Иркутской области Русланом Болотовым по результатам очередного заседания рабочей группы, которая следит за соблюдением безопасности судоходства на Байкале и реках региона.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, в районе поселка Листвянка и порта Байкал, начиная со второй декады сентября, собирается большое количество судов, в том числе маломерных, которые оказывают платные услуги по организации ночной рыбалки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

При этом судовладельцы не имеют лицензий на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом и не соблюдают необходимых требований по безопасности судоходства. В ночь количество судов, оказывающих услуги по рыбалке, может достигать 200 единиц.

В то же время на 12 сентября 2016 года лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортном в Байкало-Ангарском бассейне внутренних водных путей имели только 33 судовладельца.

– Получается, что в перевозках пассажиров участвуют до 90% нелегалов.

Несоблюдение требований безопасности судоходства может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, пользующихся нелегальными услугами. А на каждом судне перевозится от шести и более человек, – подчеркнул начальник отдела внутреннего водного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Денис Шуваев.