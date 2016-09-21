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38-летняя иркутянка задержана за кражу 1,4 млн рублей из офиса одного из крупнейших межрегиональных ритейлеров

В Иркутске по горячим следам раскрыли кражу крупной денежной суммы у одного из крупнейших межрегиональных ритейлеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

16 сентября в дежурную часть полиции поступило заявление от службы безопасности одного из крупнейших межрегиональных ритейлеров о краже наличных денежных средств, совершенной в офисном помещении.

Незамедлительно прибывшей на место преступления следственно-оперативной группой было установлено, что в ночное время неизвестная женщина путем подбора ключей к замку двери проникла в офисное помещение, занимаемое транспортной компанией, откуда похитила около 1,4 миллионов рублей.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий позволил сыщикам установить личность предполагаемой злоумышленницы, после чего полицейские вскоре задержали ее. Под подозрением оказалась 38-летняя иркутянка, работающая бухгалтером в одной из частных компаний. Похищенные денежные средства обнаружены и изъяты, и впоследствии будут возвращены законному владельцу.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в особо крупном размере). Санкция содержит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.