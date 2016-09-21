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В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, подозреваемый в январе текущего года был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен водительских прав сроком на полтора года. Однако в начале июня он вновь допустил управление автомобилем в нетрезвом виде и в районе с. Большежилкино Усольского района был остановлен сотрудниками ДПС. Кроме того, подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования, чем нарушил Правила дорожного движения Российской Федерации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.