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Станет ли жить лучше, и будет ли доллар по 60?

По мнению Минэкономразвития, курс российской валюты будет стабилен в ближайшие годы. Минфин ищет возможности нарастить налоговую нагрузку. Россияне при этом продолжают беднеть ускоренными темпами.

Информационное агентство Bloomberg рассказало о планах МЭР относительно курса рубля и цен на нефть в 2017 - 2019 гг. В своих прогнозах для формирования бюджета Минэко предполагает, что курс доллара будет стабильно находится на уровне 64 - 65 рублей при нефти по 40 долларов за бочку в ближайшие годы. Такая оценка выглядит даже несколько пессимистичной на фоне текущих значений на валютном и товарном рынках.

При этом Минфину придется искать иные способы пополнения федерального бюджета. Активная работа в этом направлении уже ведется. В частности, уже предложено повысить НДС и нагрузку на зарплаты, а также в очередной

раз планируется повысить акцизы на бензин. Все это явно не улучшит жизнь простых россиян, реальные доходы которых снижаются уже 22 месяца подряд. В августе доходы населения упали на рекордные 8,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

На Московской бирже курс доллара находится на отметке 64 рубля 40 копеек, евро торгуется вблизи 71 рубля 80 копеек, индекс ММВБ держится около 2000 пунктов, а цены на смесь Brent пытаются прорваться к 47 долларам за баррель.

Выборный цикл прошел с вполне ожидаемыми результатами. Теперь уже нет ровным счетом никакого смысла сдерживать курс российской валюты, показывая таким образом стабильность в нашем государстве. Поэтому заверения властей о стабильном курсе стоит рассматривать как приготовление к бурной волатильности. Ситуация в российской экономике не улучшается вопреки молитвам финансовых властей, а, наоборот, ухудшается. По динамике доходов населения это отчетливо видно. Неизбежное повышение налогов явно не поможет россиянам жить благополучнее в ближайшие годы.

Если смотреть на техническую сторону данного вопроса, то у доллар/рубля есть все шансы как выстрелить вверх до отметки 70 рублей за одну единицу американской валюты, так и попытаться снизиться к отметке 60 рублей за доллар.

Однако этот прогноз на среднесрочную перспективу. Вероятнее всего, реализуется первый сценарий, то есть рост до 70 рублей. Однако локально доллар/рубль может получить поддержку от нефти, которая, с технической точки зрения, имеет все шансы вырасти на мировом рынке энергоносителей. Также поддержку российской валюте может оказать налоговая неделя, которая сейчас проходит в России.

В любом случае, в ближайшее время мы ожидаем достаточно бурной динамики на валютной паре доллар/рубль и будем внимательно отслеживать данную ситуацию. Опять же, мы продолжаем ставить на рост до 70 рублей за одну единицу американской валюты. Однако, если будет и снижение данной валютной пары, это откроет возможности для покупок по более выгодным ценам.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн