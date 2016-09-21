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Лесные пожары вблизи нефтепровода «Иркутской нефтяной компании» полностью ликвидированы

Пожары в лесах Киренского и Братского района накануне были обнаружены недалеко от нефтепровода «Иркутской нефтяной компании». Отдельные кромки пожаров приближались к объектам компании на расстояние до 300 метров.

Специалисты министерства лесного комплекса совместно с представителями «ИНК», которая является арендатором данных участков земли, вовремя отреагировали на сообщения об угрозе технологическому оборудованию и усилили меры по ликвидации данных возгораний.

«На данный момент лесные пожары не угрожают нефтепроводу «Иркутской нефтяной компании». Силами министерства и лесопользователя ликвидированы ближайшие к данному объекту пожары. Мы контролируем ситуацию на севере области, чтобы не допустить возникновения подобных происшествий», - сказал начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Валентин Широков.

В борьбе с пожарами на севере региона, дым от которых распространяется на ближайшие населенные пункты, прилагаются максимальные усилия. На данный момент в тушении задействовано 611 человек и 153 единицы техники.