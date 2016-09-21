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В 2017 году Банк России может снизить ключевую ставку до уровня 8-8,5% годовых

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, Банк России мог значительнее снизить ключевую ставку. до уровня 9% годовых до конца текущего года. По словам г-на Костина, сокращение стоимости кредитования на 50 базисных пунктов недостаточно. Глава ВТБ указывает на сдержанную инфляцию как на аргумент для более активного снижения ключевой ставки.

Уже не раз сообщалось аналитиками низкая инфляция в этом году (6,9% г/г по итогам августа) не есть следствие улучшения ситуации в российской экономике.

На фоне падения реальных доходов населения и низкого уровня покупательской способности стабильная инфляция мало чем помогает населению. Рост зарплат в 2016 году не превысил 5%, и сохраняющиеся рамки доходов вряд ли позволят россиянам активно пользоваться сниженными процентными ставками по кредитным продуктам. Уверенного роста интереса к ним пока ожидать не стоит.

В начале 2017 года пенсионеры России получат в общей сложности 200 млрд рублей в рамках единовременной выплаты по 5 тысяч рублей каждому. Этот механизм призван заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году, законопроект предложен и будет одобрен очень быстро. Однако такая единоразовая выплата «на руки» способна увеличить инфляцию уже к февралю или к марту следующего года. В этом свете вполне вероятно, что ЦБ вернется к пересмотру ключевой ставки даже не в конце первого, а ближе к середине второго квартала.

В течение 2017 год Центробанк, в случае сохранения благоприятной конъюнктуры, может снизить ключевую ставку на величину от 150 до 200 базисных пунктов, то есть до 8-8,5% годовых. Впрочем, скорость понижения здесь скорее враг финансовой стабильности. Нельзя допустить надувания кредитного «пузыря» и разрастания объемов задолженностей и неплатежей.

Слишком быстрое снижение ставки способно принести скорее вред, чем пользу.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари