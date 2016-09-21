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В Иркутской области 22-23 сентября пройдет Российско-Китайский научно-практический форум в сфере здравоохранения

21 сентября 2016

Первый Российско-Китайский научно-практический форум в сфере здравоохранения, обмена опытом и инновационными медицинскими технологиями между Иркутской областью и провинцией Хэйлунцзян Китайской Народной Республики пройдет в Иркутске 22 – 23 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Для участия в форуме в Иркутск прибудет делегация КНР во главе с руководителем комитета здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян Чжао Чжунхоу. Также в состав делегации вошли заместитель директора больницы провинции Хэйлунцзян Ван Идун, директор детской больницы города Харбин Дин Фэншу, начальник отдела медицинской политики управления Китайской медицины провинции Хэйлунцзян Ли Шулинь.

Специалисты КНР встретятся с Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, министром здравоохранения региона Олегом Ярошенко, посетят крупнейшие медицинские организации Приангарья, обсудят перспективы сотрудничества с иркутскими коллегами. По итогам форума министр здравоохранения Иркутской области и руководитель комитета здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян подпишут протокол о намерениях сотрудничества между возглавляемыми ими ведомствами, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /




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