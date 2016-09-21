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Иркутская область занимает второе место по темпам снижения задолженности по заработной плате в СФО

Иркутская область занимает второе место среди субъектов Сибирского федерального округа по темпу снижения задолженности по заработной плате после Кемеровской области (69,3%). По состоянию на 1 сентября 2016 года темп снижения задолженности по заработной плате в регионе составил 78,1%.

В августе полностью погашена задолженность в ОАО «Ангарское управление строительства» в сумме 32,2 млн. рублей перед 1 тыс 354 работниками.

Частично выплачены долги по заработной плате бывшим работникам ОАО «ПО «Усольмаш» в сумме 5,3 млн. рублей, ООО «Иркутскнефтегазстрой» - 80 тыс. рублей и в АО «Иркутскпромстрой» - 67 тыс. рублей.

С начала 2016 года по Иркутской области погашена задолженность по заработной плате в 27 организациях в сумме 228 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.