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В Иркутской области управляющая компанияп расплатилась за загрязнение окружающей среды

Фото: trubygid.ru

Судебные приставы Усть-Кутского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области обязали управляющую компанию произвести расчет платы за негативное воздействие выбросов в атмосферу вредных веществ, производимых тремя котельными.

Усть-Кутский городской суд, рассмотрев иск прокурора Усть-Кутского района в защиту неопределенного круга лиц к управляющей компании, вынес постановление: произвести и предоставить в Иркутское межрегиональное Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду выбросов вредных веществ, производимых тремя котельными.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» любое негативное воздействие на окружающую среду должно быть платным.

Расчет платы производится в зависимости от интенсивности загрязнения: в пределах допустимых нормативов, в пределах установленных лимитов и сверхлимитное загрязнение, причем, если у природопользователя нет официального разрешения на выброс, вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и предупредил должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В связи с этим, руководство предприятия по итогам проведенной экспертизы получило санитарно-эпидемиологическое заключение и расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Документы предоставлены должностному лицу Управления, после чего исполнительное производство окончено фактическим исполнением.