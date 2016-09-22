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Нелегальное оружие и нефрит на сумму 50 миллионов рублей обнаружены в гостинице Иркутска (видео)

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения иностранного гражданина, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании на ул. Шевцова.

Выяснилось, что на участке, с расположенными на нём гаражами и двухэтажным жилым домом осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность – сдавались в аренду 13 квартир. Собственница здания, 50-летняя иркутянка, привлечена к административной ответственности.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что в одной из квартир проживают иностранцы, без документов, подтверждавших право на пребывание и проживание в России. У данных лиц следователями были изъяты денежные средства в размере более 2,3 млн рублей, часы люксовой марки, рации, наручники, составные части оружия и боеприпасов к нему, а также нелицензированное огнестрельное оружие.

Граждане привлечены к дисциплинарной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с дальнейшим административным выдворением за пределы России, также действиям данных лиц будет дана правовая оценка по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Вдобавок следователями СКР и сотрудниками полиции в одном из гаражных помещений обнаружено и изъято 788 кг. природного камня (преимущественно породы белый нефрит). Известно, что стоимость такого камня на черном рынке достигает 1000 долларов за килограмм.

В настоящее время следователями выясняются все причины и условия, способствующие нарушению лицами, проживающими по вышеуказанному адресу, законодательства Российской Федерации, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.