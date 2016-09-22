Новости

Газэнергобанк – год в одной команде с СКБ-банком

Ровно год назад, 21 сентября 2015 года, Банк России и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выбрали инвестора, который приступил к оздоровлению ситуации в ОАО «Газэнергобанк» (г. Калуга). По результатам проведенного агентством конкурсного отбора инвестором был утвержден СКБ-банк. Именно СКБ-банк тогда и предложил наиболее оптимальный комплекс мероприятий по предупреждению банкротства Газэнергобанка.

В январе 2016 года СКБ-банк рамках мероприятий по финансовому оздоровлению Газэнергобанка приобрел 99,99% акций калужского банка. 14 января 2016 года Банком России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций, владельцем Газэнергобанка стал СКБ-банк.

План финансового оздоровления Газэнергобанка рассчитан на 10 лет, но первый год уже демонстрирует эффективность проведенной работы: все офисы Газэнергобанка работают в штатном режиме, обеспечивается бесперебойное проведение расчетов, выполняются все обязательства перед клиентами – как физическими, так и юридическими лицами. Банк активно кредитует, привлекает вклады населения, оперативно проводит все операции по пластиковым картам. К услугам клиентов – свыше ста офисов и банкоматов в Центральной России.

По величине активов, портфелям вкладов и кредитов и по большинству других показателей Газэнергобанк сегодня прочно удерживает 1 место среди кредитных организаций региона. Все показатели за год продемонстрировали значительный рост. Например, портфель вкладов на 1 сентября по отношению к аналогичному показателю 2015 года вырос более чем на 1 млрд 200 млн рублей – это означает, что население доверяет Газэнергобанку и признаёт его надежным и долгосрочным партнёром.