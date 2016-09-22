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Россельхозбанк предлагает кредит для садоводов по ставке от 7,15%

Россельхозбанк разработал новое специальное предложение для садоводов и дачников – потребительский кредит по ставке от 7,15%.

Новый продукт Банка обладает всеми преимуществами потребительского кредита, выдается в сумме до 1,5 млн рублей и может быть использован как на цели приобретения товаров и услуг у компаний-партнеров Банка, так и на любые цели.

Более подробная информация о продукте и компаниях-партнерах Банка доступна на сайте АО «Россельхозбанк» по ссылке.