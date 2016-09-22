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ВТБ сопровождает проект ПАО «Силовые машины» по поставке оборудования для Курской АЭС-2

Банк ВТБ в сентябре предоставил компании «Силовые машины» банковские гарантии возврата авансового платежа на общую сумму свыше 660 млн рублей. Гарантии были выданы в рамках действующего генерального соглашения о выдаче банковских гарантий, заключенного между банком и ПАО «Силовые машины», с лимитом 21 млрд рублей.

Гарантии выпущены в пользу АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» в рамках исполнения работ по контракту на изготовление и поставку комплексного оборудования для первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина прокомментировала: «Мы уже несколько лет плодотворно сотрудничаем с компанией «Силовые машины» и сопровождаем ее стратегически важные проекты. Наши гарантийные продукты позволяют компании успешно вести текущую деятельность, заключать выгодные контракты, не отвлекая собственные средства из оборота».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ПАО «Силовые машины» — один из мировых лидеров энергомашиностроения. Компания занимается проектированием, изготовлением и поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

Курская АЭС-2 — проектируемая атомная электростанция в п. Макаровка Курской области. Станция планируется для замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС — одной из мощнейших атомных электростанций России. Входит в концерн «Росэнергоатом».