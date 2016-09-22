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Сбербанк получил премию World Branding Awards в номинации «Банк года»

Сбербанк признан лауреатом международной премии World Branding Awards в номинации «Банк года». Церемония вручения прошла в Кенсингтонском дворце — резиденции британской королевской семьи. Сбербанк стал первым брендом в России и СНГ, удостоенным этой награды.

Учредитель премии — британская некоммерческая организация World Branding Forum. Эксперты отбирали лучшие бренды мира по трём критериям: стоимость бренда, мнение потребителей и исследование рынка.

Ранее премию получали Apple, Google, Facebook, в банковской категории — Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Santander.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.