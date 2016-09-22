Новости

Сбербанк получил премию World Branding Awards в номинации «Банк года»

22 сентября 2016

Сбербанк признан лауреатом международной премии World Branding Awards в номинации «Банк года». Церемония вручения прошла в Кенсингтонском дворце — резиденции британской королевской семьи. Сбербанк стал первым брендом в России и СНГ, удостоенным этой награды.

Учредитель премии — британская некоммерческая организация World Branding Forum. Эксперты отбирали лучшие бренды мира по трём критериям: стоимость бренда, мнение потребителей и исследование рынка.

Ранее премию получали Apple, Google, Facebook, в банковской категории — Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Santander.   

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


22
сентября
2016
 На рынке платежей у банков могут появиться серьезные конкуренты
У банков могут появиться серьезные конкуренты в части проведения платежей из числа финтехкомпаний. ЦБ оценивает перспективы внедрения в России европейской идеи о расширении функционала последних....
 
22
сентября
2016
 Незаконно предоставленная в частную собственность акватория Иркутского водохранилища возвращена в собственность России
Западно-Байкальская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований природоохранного, водного и земельного законодательства при формировании и передаче в частную собственность земельных участков, расположенных в районе д. Новая Разводная, площадью более 2 га.
 
22
сентября
2016
 В Иркутске работникам САПЭУ и МГЛУ выплачено 28 млн. рублей долга по зарплате
Прокуратура Кировского района г. Иркутска провела проверку исполнения требований трудового законодательства в Евразийском лингвистическом институте — филиале Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ ЕАЛИ), и в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Сибирской академии права, экономики и управления (НОУ ВО САПЭУ).
 
22
сентября
2016
 Ослабление рубля, вероятно, начнется уже в начале октября
Парламентские выборы в России состоялись, третий квартал подходит к концу. Следующие три месяца могут оказаться довольно сложными для российской валюты. Тут и усиление выплат по внешнему долгу, и некоторый рост инфляции за счет сокращения сезонного предложения плодоовощной продукции, и работа властей по быстрому приведению дефицита бюджета в необходимые рамки.
 
22
сентября
2016
 Татьяна Казакова: МТЦ «Новый» рассчитан в первую очередь на иркутян с высоким уровнем дохода
Многофункциональный торговый центр «Новый» открыл свои двери для иркутян 20 сентября. Пока работать будут только торговые площади. Четырехвездочный отель, конференц-центр, кинотеатр и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами откроются позднее.
 
22
сентября
2016
 АО «ЕвроСибЭнерго» и ПАО «Иркутскэнерго» вошли в тройку лидеров рейтинга генерирующих компаний
По итогам второго квартала 2016 года компания «ЕвроСибЭнерго» заняла второе место в рейтинге "Генерирующие компании - эффективность на рынке". Рейтинг составлен Некоммерческим партнерством "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью". Первое место в рейтинге (второй квартал подряд) занимает Богучанская ГЭС, третье – ПАО «Иркутскэнерго».
 
22
сентября
2016
 Россельхозбанк предлагает кредит для садоводов по ставке от 7,15%
Россельхозбанк разработал новое специальное предложение для садоводов и дачников – потребительский кредит по ставке от 7,15%. Новый продукт Банка обладает всеми преимуществами...
 
22
сентября
2016
 В России готовят нацпроект по выходу малого бизнеса из тени
Вчера на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Владимире Путине был рассмотрен проект поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Автор документа -- Минэкономики -- надеется с его помощью вернуть почти вдвое урезанный бюджет на развитие этого сектора, обещая рост показателей МСП и легализацию самозанятых граждан. Последним при выходе из тени обещано освобождение от какого-либо наказания за прошлые "грехи" и даже награда в виде трехлетнего освобождения от налогов.
 
22
сентября
2016
 Нелегальное оружие и нефрит на сумму 50 миллионов рублей обнаружены в гостинице Иркутска (видео)
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения иностранного гражданина, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании на ул. Шевцова.
 
22
сентября
2016
 Наталия Орлова, Альфа-Банк: ЦБ подготовил негативный сюрприз для реального сектора
Макростатистика за август оказалась неоднозначной:  оборот розничной торговли снизился на 5,1% г/г, несмотря на рост розничного кредитования на 0,7% м/м, но цифры по промпроизводству и...
 
22
сентября
2016
 «Будущее – за бесконтактными платежами»
Технология бесконтактных банковских платежей, еще вчера казавшаяся фантастикой, сегодня становится реальностью. Как рассказали на брифинге представители Байкальского банка Сбербанка, интерес к бесконтактным картам растет. Увеличивается и количество точек, готовых принять такие платежи.
 
22
сентября
2016
 Маршруты "Трансаэро" могут забрать у "Аэрофлота"
Стремление "Аэрофлота" сохранить за собой права на самые прибыльные международные маршруты, ранее использовавшиеся "Трансаэро", вызвало недовольство ФАС. По мнению ведомства, одного года полетов по этим направлениям "достаточно", чтобы авиакомпания покрыла расходы -- около 17 млрд руб.-- на бесперебойный вывоз пассажиров "Трансаэро". Окончательное решение о продлении прав "Аэрофлота" или передаче неиспользованных маршрутов другим перевозчикам должна принять межведомственная комиссия при Минтрансе.
 
22
сентября
2016
 В Иркутской области управляющая компания расплатилась за загрязнение окружающей среды
Судебные приставы Усть-Кутского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области обязали управляющую компанию произвести расчет платы за негативное воздействие выбросов в атмосферу вредных веществ, производимых тремя котельными.
 
22
сентября
2016
 Средний возраст потенциального банкрота в России – 38 лет
При этом самые «молодые» должники – из Дагестана, Ненецкого АО и на Алтае, а самые «пожилые» – на Камчатке, Чукотке и в Карачаево-Черкессии.
 
22
сентября
2016
 Мошенник похитил 10 тысяч рублей у иркутянки, взломав страницу ее подруги в соцсети
Вечером 21 сентября в дежурную часть отдела полиции №5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило заявление от студентки.
 
22
сентября
2016
 Куда венчур дует. Инвесторы завалили деньгами финтехстартапы
Рынок венчурных инвестиций в финансовые технологии переживает подъем. Бизнес-ангелы и фонды ставят рекорды по инвестированию в финтехстартапы. Российский проект Webbankir -- пример того, почему это направление так привлекает "охотников на единорогов".
 
22
сентября
2016
 Россия в преддверии переговоров с ОПЕК нарастила добычу до рекордного уровня
Россия в сентябре нарастила добычу нефти до рекордного уровня в истории, сообщил замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов. "Россия в сентябре достигла исторического максимума -- в сутки мы стали...
 
22
сентября
2016
 ОСАГО в пользу бедных
Новая реформа ОСАГО должна пойти исключительно на пользу водителям и во вред автоюристам. Сами же автоюристы уже давно приносят пользу автовладельцам и вред страховщикам. Правда, не все: среди автоюристов лишь 10-15% -- честные помощники автовладельцев, а остальные -- аферисты.
 
22
сентября
2016
 Сбербанк открывает искусство для всех
Сбербанк запускает масштабный культурный и социальный проект, который приурочен к 175-летию банка и пройдёт в течение осени по всей стране. Банк обеспечит бесплатный вход для посетителей 18...
 
22
сентября
2016
 ФРС укрепила рубль. На ожиданиях итогов заседания доллар подешевел
Ожидания участников рынка относительно сохранения ключевой ставки в США вызвали ослабление доллара в России. По итогам торгов в среду курс американской валюты в очередной раз опустился к уровню...
 
22
сентября
2016
 Wi-Fi под личную ответственность. Власти хотят идентифицировать интернет-пользователей
Примерно треть владельцев беспроводных точек доступа в интернет в России не проводит идентификацию своих пользователей, а Wi-Fi-сети частных лиц, через которые можно зайти в интернет бесплатно, вообще никак не регулируются, выяснил Роскомнадзор. Как стало известно "Ъ", ведомство предлагает внедрить специальное программное обеспечение для абонентских устройств, которое позволит идентифицировать пользователей Wi-Fi-сетей доступа в интернет, а также настаивает на административной ответственности для физлиц--владельцев таких сетей.
 
22
сентября
2016
 Все вернулось на други своя. Правительство будет верстать бюджет при $40 за баррель и Алексее Кудрине
Вчерашнее совещание о прогнозе социально-экономического развития и основных параметрах бюджета на 2017-2019 годы во многом напоминало такое же совещание, состоявшееся в апреле. Как и тогда,...
 
22
сентября
2016
 Газэнергобанк – год в одной команде с СКБ-банком
Ровно год назад, 21 сентября 2015 года, Банк России и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выбрали инвестора, который приступил к оздоровлению ситуации в ОАО...
 
22
сентября
2016
 ОАО РЖД расщепит тариф. Перевозке грузов предложено дорожать в зависимости от цены
ОАО РЖД предлагает новый подход к индексации стоимости грузовых перевозок -- монополия предлагает правительству дифференцировать тарифы по классам и видам грузов. По информации "Ъ",...
 
22
сентября
2016
 ИНК временно приостановила поставки нефти с Ярактинского месторождения из-за лесных пожаров
Иркутская нефтяная компания пока не поставляет нефть в магистральный трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». Это связано с возобновившимися лесными пожарами в Приангарье и...
 
22
сентября
2016
 В Братске зафиксировано превышение ПДК вредных веществ до 9,4 раз из-за лесных пожаров
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в ходе мониторинга качества атмосферного воздуха в связи с повышенной задымленностью зарегистрировало превышение предельно допустимых концентраций...
 
22
сентября
2016
 ВТБ сопровождает проект ПАО «Силовые машины» по поставке оборудования для Курской АЭС-2
Банк ВТБ в сентябре предоставил компании «Силовые машины» банковские гарантии возврата авансового платежа на общую сумму свыше 660 млн рублей. Гарантии были выданы в рамках...
 
22
сентября
2016
 ВГТРК и "Ростелеком" зашли в магазин. Компания ЦТВ получила долю в Greeder.ru
Совместная компания ВГТРК и "Ростелекома" "Цифровое телевидение" (ЦТВ), управляющая телеканалами "Моя планета", "Мульт" и "Мать и дитя", начала инвестировать в интернет-активы. В обмен на рекламу на своих площадках ЦТВ получила долю в недавно запущенной торговой площадке Greeder.ru, работающей по модели аукциона на понижение. Сделки по модели media for equity рассматривает и "Газпром-медиа", но привлекательных активов, готовых к таким инвестициям, на рынке мало.
 
22
сентября
2016
 ЦБ подготовил новые рекомендации для ПАО
Банк России уточнил свои рекомендации в отношении советов директоров и комитетов советов директоров публичных акционерных обществ (ПАО). Детали касаются участия в наблюдательном органе исполнительных директоров обществ, а также компетенций и обязанностей комитетов, их состава и порядка работы.
 
21
сентября
2016
 Глава Роснефти Игорь Сечин сменил высшее руководство АНХК
Накануне, 20 сентября во время визита в Иркутск главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин произвел ряд кадровых назначений в АО «Ангарская нефтехимическая...
 
21
сентября
2016
 Станет ли жить лучше, и будет ли доллар по 60?
Выборный цикл прошел с вполне ожидаемыми результатами. Теперь уже нет ровным счетом никакого смысла сдерживать курс российской валюты, показывая таким образом стабильность в нашем государстве. Поэтому заверения властей о стабильном курсе стоит рассматривать как приготовление к бурной волатильности. Если смотреть на техническую сторону данного вопроса, то у доллар/рубля есть все шансы как выстрелить вверх до отметки 70 рублей за одну единицу американской валюты, так и попытаться снизиться к отметке 60 рублей за доллар.
 
21
сентября
2016
 Лесные пожары вблизи нефтепровода «Иркутской нефтяной компании» полностью ликвидированы
Пожары в лесах Киренского и Братского района накануне были обнаружены недалеко от нефтепровода «Иркутской нефтяной компании». Отдельные кромки пожаров приближались к объектам компании на...
 
21
сентября
2016
 В 2017 году Банк России может снизить ключевую ставку до уровня 8-8,5% годовых
По мнению главы ВТБ Андрея Костина, Банк России мог значительнее снизить ключевую ставку. до уровня 9% годовых до конца текущего года. По словам г-на Костина, сокращение стоимости кредитования на 50...
 
21
сентября
2016
 В Иркутской области планируют расширить сеть автозаправок «Роснефть»
Дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве будет подписано между Иркутской областью и нефтегазовой компанией «Роснефть». Об этом 21 сентября 2016 года сообщила...
 
21
сентября
2016
 В нескольких школах Ангарска ввели карантин из-за заболевания учеников менингитом
В нескольких ангарских школах на десять дней ввели карантин из-за заболевания учеников менингитом. Как 21 сентября 2016 года сообщает портал «Живой Ангарск» со ссылкой на телекомпанию...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании