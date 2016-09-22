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Мошенник похитил 10 тысяч рублей у иркутянки, взломав страницу ее подруги в соцсети

Фото: img1.ubr.ua

Вечером 21 сентября в дежурную часть отдела полиции №5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило заявление от студентки.

21-летняя иркутянка сообщила полицейским, что получила сообщение от подруги в социальной сети «Вконтакте», которая спросила можно ли воспользоваться банковской картой заявительницы для того, чтобы оплатить услуги интернет-провайдера. Ничего не подозревая, подруга назвала данные банковской карты и код подтверждения операции. После этого у студентки со счёта списали 10 тысяч рублей.

Перезвонив знакомой, выяснилось, что она ни с какой просьбой в соцсети не обращалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.