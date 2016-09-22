Новости

АО «ЕвроСибЭнерго» и ПАО «Иркутскэнерго» вошли в тройку лидеров рейтинга генерирующих компаний

По итогам второго квартала 2016 года компания «ЕвроСибЭнерго» заняла второе место в рейтинге "Генерирующие компании - эффективность на рынке". Рейтинг составлен Некоммерческим партнерством "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью". Первое место в рейтинге (второй квартал подряд) занимает Богучанская ГЭС, третье – ПАО «Иркутскэнерго».

В рамках анализа эффективности работы компаний на рынке НП «Совет рынка» рассчитывает рейтинги субъектов РФ и участников оптового и розничных рынков электроэнергии. Рейтинг генерирующих компаний традиционно составляется поквартально и по итогам года и позволяет оценить и сопоставить эффективность генерирующих компаний по следующим параметрам: поддержание готовности генерирующего оборудования к работе, оптимизация загрузки, удельная себестоимость, прибыль на единицу выработки. Данный рейтинг составляется на основе перечисленных показателей с учетом весовых коэффициентов: готовность генерирующего оборудования к работе (весовой коэффициент - 35%); КИУМ (весовой коэффициент - 15%); удельная себестоимость производства 1 МВтч электрической энергии (весовой коэффициент - 25%); удельная прибыль на 1 МВтч выработки (весовой коэффициент - 25%). При определении лидера отрасли были использованы данные по 72 генерирующим компаниям и предприятиям.

Как отмечает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго», в рейтинге по итогам первого квартала 2016 года ПАО "Иркутскэнерго" занимало второе место. Первое место у Богучанской ГЭС, на третьем - ОАО "Концерн "Росэнергоатом".

ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн. тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En + Group). Иркутскэнерго надёжно и бесперебойно снабжает своих клиентов - промышленность и население электро- и теплоэнергией, услугами компании пользуются в ежесекундном режиме почти три миллиона человек. В 2015 году компания выработала 46,9 млрд кВт-ч электроэнергии, из них на ГЭС 35,6 млрд кВт-ч, ТЭС – 11,3 млрд кВт-ч. Каждый год на модернизацию генерирующего оборудования компания направляет более 1 млрд рублей в год. В консолидированный бюджет Иркутской области и федеральный бюджет в 2015 году было направлено 12,6 млрд рублей, затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 1,1 млрд рублей.

НП «Совет рынка» создано в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию энергетической системы России». Партнерство объединяет продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, а также организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка и иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики