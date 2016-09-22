Новости

Ослабление рубля, вероятно, начнется уже в начале октября

Российский рубль в среду чувствовал себя неплохо – на фоне роста сырьевых котировок он укрепляется в парах с иностранными валютами. При этом потенциал роста выглядит ограниченным. Официальные курсы ЦБ РФ на 22 сентября составляют 64,44 руб. за доллар США и 71,84 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 31 и 68 копеек соответственно.

Цены на нефть остаются в плюсе. Баррель сорта Brent стоит $46,77 (+1,9%). Вчерашний отчет от API продемонстрировал новый факт снижения запасов нефти, сегодня на рынке ждут аналогичного релиза от EIA. Прогноз предполагает некоторый рост индикатора запасов, но здесь возможны варианты: импорт черного золота Соединенными Штатами мог снова снизиться из-за шторма в Мексиканском заливе.

Парламентские выборы в России состоялись, третий квартал подходит к концу. Следующие три месяца могут оказаться довольно сложными для российской валюты.

Тут и усиление выплат по внешнему долгу, и некоторый рост инфляции за счет сокращения сезонного предложения плодоовощной продукции, и работа властей по быстрому приведению дефицита бюджета в необходимые рамки. Некоторое ослабление рубля подразумевается и, вероятно, проявится уже в начале октября - при условии отсутствия прогресса в переговорах по заморозке нефтяной добычи.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари