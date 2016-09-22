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В Иркутске работникам САПЭУ и МГЛУ выплачено 28 млн. рублей долга по зарплате

Фото: static.irk.ru

Прокуратура Кировского района г. Иркутска провела проверку исполнения требований трудового законодательства в Евразийском лингвистическом институте — филиале Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ ЕАЛИ), и в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Сибирской академии права, экономики и управления (НОУ ВО САПЭУ).

Установлено, что в МГЛУ ЕАЛИ образовалась задолженность по заработной плате свыше 13 млн. рублей перед 505 работниками, в НОУ ВО САПЭУ задолженность составила более 14 млн. рублей перед 145 работниками.

Руководителям ВУЗов внесены представления с требованием об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района г. Иркутска.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате в образовательных учреждениях погашена.

Кроме того, в результате принятых прокуратурой Кировского района мер, НОУ ВО САПЭУ начал производить студентам не аккредитованных направлений возврат денежный средств, уплаченных ими авансом за оказание платных образовательных услуг.