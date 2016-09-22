Новости

Незаконно предоставленная в частную собственность акватория Иркутского водохранилища возвращена в собственность России

Фото: irkutsk.ru

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований природоохранного, водного и земельного законодательства при формировании и передаче в частную собственность земельных участков, расположенных в районе д. Новая Разводная, площадью более 2 га.

Установлено, что ОАО «Искра» (бывший совхоз «Тепличный») продало гражданам два земельных участка, примыкающих к Иркутскому водохранилищу.

При формировании земельных участков в их состав были включены акватория Иркутского водохранилища и береговая полоса. В частности, один из реализованных участков более чем наполовину находился в границах водного объекта, что является грубым нарушением действующего законодательства.

Как сообщает пресс-служба западно-Байкальской межрайонной прокуратуры, владелец второго участка разделил его и перепродал третьим лицам. На участке был построен жилой дом.

Нахождение в частной собственности водных объектов общего пользования и их береговых полос, предназначенных для передвижения и пребывания граждан около водоемов, влечет за собой нарушение экологических прав неопределенного круга лиц, в том числе, на равный доступ к природным ресурсам.

Прокурор направил в Иркутский районный суд исковые заявления о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков, их истребовании из чужого владения и их возврате в собственность РФ.

Решениями Иркутского районного суда заявленные требования полностью удовлетворены, прокуратура продолжит обеспечение беспрепятственного доступа граждан к водным объектам.