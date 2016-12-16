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5% россиян уже оценили технологию бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного телефона

Опыт бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона имеют 5% россиян, а бесконтактные банковские карты использовали 24%. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 года.

Около трети россиян (30%) регулярно оплачивают повседневные покупки безналичным способом. Это в большей степени свойственно высокообразованной части населения (43%) и молодежи в возрасте 24-35 лет (40%). Тем не менее большинство россиян (70%) по-прежнему оплачивают повседневные товары и услуги наличными.

Таблица № 1. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», % от опрошенных по группам

Все опрошенные Россияне без высшего образования Россияне с высшим образованием Только наличными 35 39 20 Чаще наличными 35 35 37 Чаще безналичным способом 28 24 40 Только безналичным способом 2 2 3

Сегодня знают о существовании банковских карт с возможностью бесконтактной оплаты до 79% россиян, при этом сказали, что пользовались ими 24% опрошенных. Не имеют опыта, но хорошо знают о существовании таких карт 39% россиян, еще 16% слышали о них в общих чертах. Заметно чаще о наличии опыта бесконтактной оплаты картами сообщали россияне с высшим образованием (30% против 22% россиян без высшего образования).

Таблица № 2. Распределение ответов на вопрос «Вы знаете или слышите сейчас впервые, что существуют банковские пластиковые карты, оплата которыми производится поднесением карты к считывающему терминалу, то есть бесконтактно?», % опрошенных по группам

Все опрошенные Россияне без высшего образования Россияне с высшим образованием Знаю и приходилось пользоваться 24 22 30 Знаю, но не приходилось пользоваться 39 38 43 Что-то слышал(а) 16 17 14 Слышу впервые 21 23 13

О возможности совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона осведомлены 65% россиян. Однако пользовались этой возможностью только 5%. Еще 39% россиян информированы о них, но не практиковали такой способ оплаты, а каждый четвертый признался, что об этой технологии слышал только в общих чертах (21%). Ничего не знают о возможности бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного устройства более трети россиян (36%).

Таблица № 3. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы или слышите сейчас впервые, что аналогичным бесконтактным способом можно произвести оплату, поднеся к терминалу мобильный телефон?», % опрошенных по группам

Все опрошенные Россияне без высшего образования Россияне с высшим образованием Знаю и приходилось пользоваться 5 5 5 Знаю, но не приходилось пользоваться 39 34 53 Что-то слышал(а) 21 22 18 Слышу впервые 36 39 25

Наличие в телефоне технической возможности проводить бесконтактные платежи станет определяющей характеристикой покупки следующего смартфона для каждого десятого россиянина (10%). Для 30% это будет весомым бонусом. Каждый второй отметил, что данная техническая функция не будет играть роли при покупки гаджета (50%).

Таблица № 4. Распределение ответов на вопрос «Для бесконтактной оплаты при помощи мобильного телефона, он должен поддерживать специальную технологию, которая пока доступна лишь на самых современных аппаратах. Скажите, при покупке следующего мобильного телефона будет ли для Вас важна поддержка такой технологии или нет?», % опрошенных по группам

Все опрошенные Не будет важна совсем 50 Не будет определяющей, но ее наличие – весомый плюс 30 Будет очень важна – определит выбор 10 Затрудняюсь ответить 10

Сергей Антонян, руководитель направления финансовых технологий Аналитического центра НАФИ, комментирует:

«Использование наличных денег в повседневной жизни россиян постепенно снижается, а безналичных растёт. Это тренд, который подтверждается с каждым новым исследованием НАФИ. На наших глазах происходит постепенный переход потребителей в мир «цифрового банкинга». Отказываясь от наличных, наши сограждане постепенно приобщаются к новым технологиям и сервисам.

Лидером этого процесса является образованная, материально обеспеченная молодёжь, проживающая в крупных городах. В настоящее время технологией бесконтактных платежей с помощью мобильных устройств (NFC) в России пользуется весьма ограниченное число людей. Ключевым барьером является слабое развитие инфраструктуры – мало точек приема оплаты касанием, что снижает мотивацию потребителей к апгрейду телефона.

овый импульс развитию технологии в нашей стране, безусловно, придал недавний запуск платёжных сервисов Apple Pay (начало октября) и Samsung Pay (конец сентября). Тот факт, что для каждого десятого наличие технологии NFC определит выбор, а почти для каждого третьего она будет весомым плюсом при покупке следующего смартфона, говорит о том, что массовый потребитель проявляет живой интерес к бесконтактным платежам с помощью мобильных устройст,в и что нас ждёт активный рост числа пользователей этой технологии».