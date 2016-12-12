"Лучшие инвестиционные идеи года": Элвис Марламов и Дмитрий Зотов расскажут иркутским инвесторам куда вложить деньги

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"Лучшие инвестиционные идеи года": Элвис Марламов и Дмитрий Зотов расскажут иркутским инвесторам куда вложить деньги12 декабря 2016
16 декабря компания «ФИНАМ» проводит в Иркутске для инвесторов бесплатный семинар "Лучшие инвестиционные идеи года".
Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.
На семинаре приглашенные эксперты в сфере финансов Элвис Марламов и Дмитрий Зотов познакомят Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажут их возможности и дадут оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.
Программа курса
- Как инфляция отразилась на Ваших сбережениях в 2016 году;
- Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты;
- Какой доход можно было получить от вложения средств в недвижимость;
- Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами;
- Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги;
- Какие были лучшими идеями на рынке ценных бумаг и валютном рынке в 2016 году;
- Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями и какие стратегии управления стали лучшими в 2016 году;
- Какова разница в доходности между управляющими и самостоятельными трейдерами. Промежуточные результаты конкурса ЛЧИ-2016.
- Каковы перспективы и интересные инвестиционные идеи в будущем.
Адрес: Иркутск, бульвар Гагарина, д. 44 Отель «Иркутск» (бывший Интурист) 2-й этаж, конференц-зал
Дата, время: 16 декабря, 19.00
Длительность: 2 часа
Спикеры:
Зотов Дмитрий, коммерческий директор представителя АО «ФИНАМ» в городе Красноярске.
Марламов Элвис, управляющий директор ООО «Финам - Менеджмент»
Подробности по телефону: 28-08-58
Регистрация: http://www.finam.ru/education/seminars00744/