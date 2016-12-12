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"Лучшие инвестиционные идеи года": Элвис Марламов и Дмитрий Зотов расскажут иркутским инвесторам куда вложить деньги

16 декабря компания «ФИНАМ» проводит в Иркутске для инвесторов бесплатный семинар "Лучшие инвестиционные идеи года".

Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

На семинаре приглашенные эксперты в сфере финансов Элвис Марламов и Дмитрий Зотов познакомят Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажут их возможности и дадут оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

Программа курса

Как инфляция отразилась на Ваших сбережениях в 2016 году;

Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты;

Какой доход можно было получить от вложения средств в недвижимость;

Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами;

Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги;

Какие были лучшими идеями на рынке ценных бумаг и валютном рынке в 2016 году;

Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями и какие стратегии управления стали лучшими в 2016 году;

Какова разница в доходности между управляющими и самостоятельными трейдерами. Промежуточные результаты конкурса ЛЧИ-2016.

Каковы перспективы и интересные инвестиционные идеи в будущем.

Адрес: Иркутск, бульвар Гагарина, д. 44 Отель «Иркутск» (бывший Интурист) 2-й этаж, конференц-зал

Дата, время: 16 декабря, 19.00

Длительность: 2 часа

Спикеры:

Зотов Дмитрий, коммерческий директор представителя АО «ФИНАМ» в городе Красноярске.

Марламов Элвис, управляющий директор ООО «Финам - Менеджмент»

Подробности по телефону: 28-08-58

Регистрация: http://www.finam.ru/education/seminars00744/