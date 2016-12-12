Проект экологического мониторинга озера Байкал получит финансовую поддержку

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Проект экологического мониторинга озера Байкал получит финансовую поддержку12 декабря 2016
Проект долговременного экологического мониторинга Байкала «Точка №1», который ведет НИИ биологии ИГУ, будет профинансирован новым Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Об этом 6 декабря объявили на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к 20-летию со дня включения озера Байкал в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
– В рамках проводимых наблюдений в еженедельном режиме выполняются замеры ключевых показателей состояния воды пелагиали*, проводятся отборы проб фито- и зоопланктона, данные заносятся в единую базу данных. Выполнение этого научного проекта уже более 70 лет непрерывно продолжается. За эти годы накоплен массив данных, представляющих собой наиболее важную и чрезвычайно ценную информацию о состоянии пелагиали озера Байкал (сейчас в базе более 5 млн записей).
По этим данным можно судить о прошедших и продолжающихся изменениях об экосистеме уникального озера, а это особенно важно именно сейчас – в период развития байкальского экологического кризиса,
– передает Управление информационной политики ИГУ слова руководителя НИИ биологии ИГУ Максима Тимофеева.
* пелагическая зона – зона моря или океана, не находящаяся в непосредственной близости от дна, среда обитания планктона, нектона, плейстона.